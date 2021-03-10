Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 10 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 673,28 lira, satış fiyatı 690,15 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 420,70 lira, satış fiyatı 420,93 liradan işlem görüyor.
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