Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 778,02 lira alış fiyatı, 797,48 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 486,02 lira, satış fiyatı 486,63 liradan işlem görüyor.

10.05.2021 - 08:04

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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