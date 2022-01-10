Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki yükselişle baskı altında kalarak düşüşünü sürdürdü.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'nin yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 800 TL sınırında bulunuyor. Çeyrek altın 1.307 lira, Cumhuriyet altını da 5.334 liradan satılıyor.

Ons altın, 2021’in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1.830 dolar civarında başlamıştı. Hafta ortasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen değerli metal, haftayı yüzde 2'den fazla düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, 1.792 dolar civarında işlem görüyor.