Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 227,4 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatındaki yükselişlerden destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 primle 227,6 liradan tamamladı.



Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 227,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.298,6 dolardan işlem görüyor.



Analistler, geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi, küresel piyasalarda ekonomik büyümeye yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi ve risk iştahının artmasının altın fiyatlarının toparlanmasına neden olduğunu kaydetti.



ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade eden uzmanlar, teknik olarak bu hafta altının ons fiyatında 1.297-1.327 dolar bandının takip edileceğini söyledi.



Analistler, altının gram fiyatında bu hafta 225,5 liranın destek, 230,50 liranın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.



Bugün yurt içinde büyüme ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren uzmanlar, ABD tarafında Çinli yetkililer ile devam eden müzakereler ve Brexit gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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