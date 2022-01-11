Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine odaklanması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon yorumları sonrasında yükseldi.

Gram altın da dolar/TL'deki yatay seyre rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL'yi gördü. Altının gram fiyatı yeni haftaya da bu seviyelere yakın bir seyirle 796 lira civarında başladıktan sonra salı günü sabah saatlerinde 804 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1.318 lira, Cumhuriyet altını da 5.376 liradan satılıyor.

Ons altın ise, 2021'in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1.830 dolar civarında başlamıştı. Hafta ortasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen değerli metal, haftayı yüzde 2'den fazla düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü yeniden yükselişe geçerek 1.809 dolara kadar tırmandı.