Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Eylül 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından şu sıralar 1663 lira seviyesinde işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 787 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 469 liradan satılıyor.
Geçen hafta yüzde 1,1 azalışla haftayı 1919 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise 1924 dolar seviyelerinde.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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