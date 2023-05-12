Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları doların kazanımlarını korumasıyla geriledi ancak ekonomiye dair endişelerin devam etmesi ve ABD borç tavanı konusunda anlaşmaya varılamaması altının daha fazla kayıp vermesini engelledi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 6 dolar civarında seyrediyor.



İç piyasada altının gram fiyatı 1263 lira seviyesinde hareket ediyor.



ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler günden güne varlık fiyatları üzerindeki etkisini artırıyor.



ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.



Dün konuya ilişkin açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini söyledi.



Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu ancak hala ısrarcı olduğunu ve bunun sıkı para politikasına daha uzun süre devam etmeleri gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi.

