Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın yatırımcıları, değerli metalin fiyatlarının nasıl şekilleneceğini anlamak için bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Altın fiyatları ise Powell'ın enflasyona karşı sert tavrını ortaya koyan konuşması sonrasında yükseldi.

Geçen haftanın ortasında 800 TL sınırına dayanan gram altın, yeni haftaya da bu seviyelere yakın bir seyirle 796 lira civarında başladıktan sonra çarşamba günü sabah saatlerinde 806 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 1.321 liradan, Cumhuriyet altını ise 5.387 liradan satılıyor.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü Powell'ın açıklamaları sonrasında yeniden yükselişe geçerek 1.823 dolara kadar tırmandı. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü 1.820 dolar seviyesinde işlem görüyor.