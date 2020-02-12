Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 485,39 lira, satış fiyatı ise 497,55 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 303,35 lira, satış fiyatı 303,44 liradan işlem görüyor.
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