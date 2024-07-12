Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Altının gramı 2 bin 553 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 4 bin 201 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 734 liradan satılıyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Öne Çıkan Video

100 TL'den aşağı meyve yok! | Üretici sıcak hava kadar maliyetlerden de şikayetçi

EKONOMİ HABERLERİ

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Nakliye fiyatları cep yakıyor

Nakliye fiyatları cep yakıyor

Urla Kekliktepe’de Yaşamak İçin ‘Birçok’ Neden

Urla Kekliktepe’de Yaşamak İçin ‘Birçok’ Neden

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD haziran ayı enflasyon kararı)

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD haziran ayı enflasyon kararı)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...