Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altın, ABD'de üretici enflasyonunun beklenenden hızlı bir artış kaydetmesi sonrasında Fed'in varlık alımı azaltımına daha erken başlayabileceğine dair beklentilerle yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki sakin seyirle 487 TL civarında bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ABD'de geçen hafta yakından takip edilen ÜFE sonrası gözler bu hafta salı günü açıklanacak TÜFE verilerine çevrilirken, ekonomistler enflasyonun ABD'de ağustosta sınırlı da olsa gerilemesini bekliyor.

Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, 4 haftanın ardından ilk defa haftayı kayıpla kapatmıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, yeni haftaya 1.791 dolar civarında başladı.