Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları doların gerilemesiyle hafif yükseldi ancak dar aralıkta işlem görüyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1960 dolar sınırında hareket ediyor.



İç piyasada gram altın 1493 lira, çeyrek altın 2 bin 442 liradan satılıyor.



Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.



Öte yandan, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor.



Analistler, hem bugün açıklanacak enflasyon verileri hem de yarınki para politikası kararlarının önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, yarınki politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının söz konusu tahminler üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI