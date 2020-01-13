Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 470,02 lira, satış fiyatı 481,77 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 293,71 lira alış fiyatı, 293,81 satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

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