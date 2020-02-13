Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 305,9 lira seviyesinde bulunuyor.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 305,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.047 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,36 artışla 1.572,96 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR CORONA VİRÜSÜN ETKİSİNDE (FED GELİŞMELERİ İZLİYOR)



Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1369'a, teyit edilen vaka sayısı ise 60 bini aştı.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksinin 99 sınırına kadar yükseldiğini, bu durumun altının ons fiyatında satış baskısı yarattığını ifade etti.



Gram altın tarafında ise Suriye ile ilgili gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde yıllık sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade ederken yurt dışında ise ABD'de aylık ve yıllık bazda TÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 300-305 lira bandının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

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