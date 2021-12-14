Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 09:28

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

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Fed baharda faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir

Fed baharda faiz artırım seçeneğini ortaya çıkarabilir

fiyatları, yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla son iki gündür dar bir fiyat aralığında dalgalı bir seyir izliyor. 

Geçen hafta çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, haftaya 796 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL'deki yükselişle 800 TL'yi geçerek 837 TL'ye kadar ulaşmıştı.

Dolar/TL'nin 14,75 seviyesine kadar tırmanması gram altındaki bu yükselişi etkilerken, dolar kurunun Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında 14’ün altına çekilmesiyle gram altın da yeniden 800 TL'nin altına geriledi.

Ons altın ise, bugün 1.787 dolar seviyesine işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTINDA GÜNDEM FED TOPLANTISI

Altın yatırımcıları Fed’in 14-15 Aralık'ta Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu belirtmiş ve enflasyonun artık geçici olduğunu düşünmediklerini vurgulamıştı.

Fed’in toplantıda 2022 yılı için erken faiz artırımlarına ilişkin bir iletişimde bulunabileceği düşünülüyor. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturarak altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.

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