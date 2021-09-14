Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altın, Fed'in varlık alımı azaltımına daha erken başlayabileceğine dair beklentilerle yatay bir seyir izliyor.

Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini bildirdi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü dile getiren uzmanlar, bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.



Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.