Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını 3.266 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...

ntv.com.tr 15.09.2021 - 08:30

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

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