Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Döviz ve altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle içerde gram altın 500 lirayı aştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yükselişini sürdüren gram altın 501,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 822,4 lira, Cumhuriyet altını da 3.299 liradan satılıyor.

Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.



Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

Gram altın 6 Kasım'da 538 lirayla zirveyi görmüştü.



Altın, nisan ayında yüzde 6,6 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu.