Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Aralık 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, Fed belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek haftaya başladığı fiyata geri döndü.

Gram altın dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 870 TL ile tarihi zirveyi yeniledi.

Çeyrek altın ise 1.427 lira, Cumhuriyet altını da 5.825 liradan satılıyor.



Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı fakat varlık alımı azaltımı hızını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkardı. Fed politika yapıcıları ise 2022 ve 2023 yıllık üçer faiz artırımı, toplamda 6 faiz artırımı gerçekleşmesini bekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dün, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesinin ve 2022'de 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından 1.750 dolar desteğine gerileyen ancak çabuk toparlanan spot, altın bu sabah da yukarı hareketine devam ediyor. Ons altın 1.784 dolar düzeyine kadar çıktı.

VİDEO: YARIMDAN SONRA ÇEYREK GRAM ALTIN