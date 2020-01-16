Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 470,35 lira, 482,11 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 293,90 lira, satış fiyatı 294,01 liradan işlem görüyor.
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