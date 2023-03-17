Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1929 dolar civarında seyrediyor. Bankacılık krizi gerilimiyle altın fiyatlarında kasım ortasından bu yana en iyi hafta yaşıyor. Altın fiyatları bu hafta yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

İç piyasada gram altın 1178, çeyrek altın 1946, cumhuriyet altını 8 bin 8 liradan satılıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.



Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için dün merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.



JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI