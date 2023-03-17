Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Uluslararası piyasalarda altının onsu 1929 dolar civarında seyrediyor. Bankacılık krizi gerilimiyle altın fiyatlarında kasım ortasından bu yana en iyi hafta yaşıyor. Altın fiyatları bu hafta yüzde 3'ten fazla değer kazandı.
İç piyasada gram altın 1178, çeyrek altın 1946, cumhuriyet altını 8 bin 8 liradan satılıyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.
Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için dün merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.
JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.