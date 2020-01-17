Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 468,64 lira, satış fiyatı 480,42 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 292,87 lira, satış fiyatı 292,97 lira seviyesinde yer alıyor.
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