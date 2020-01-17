Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 468,64 lira, satış fiyatı 480,42 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 292,87 lira, satış fiyatı 292,97 lira seviyesinde yer alıyor.

altın6.jpg

Ayrıntılar geliyor...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...