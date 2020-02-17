Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişe paralel tüm zamanlardaki en yüksek seyrini sürdürüyor.

Gram altın, yeni haftaya 308,06 lira ile başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 503 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.065 liradan işlem görüyor.



Altının onsu ise 1.583 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti.

Küresel piyasalarda corona virüs salgınının insani ve ekonomik boyutuna ilişkin endişelerin sürdüğüne işaret eden uzmanlar, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.



Bugün, ABD'de Washington'ın doğum günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirten uzmanlar Euro bölgesinde ve yurt içinde de sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de, 6,00 seviyesinin destek, 6,0650'nin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.



UZMAN YORUMU: ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDER (13 ŞUBAT 2020)