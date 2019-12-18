Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 447,20 lira, satış fiyatı 258,39 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 279,47 lira, satış fiyatı 279,57 lira seviyesinde yer alıyor.

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