Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 güncel çeyrek altın alış fiyatı 1257,69 lira, satış fiyatı 1289,12 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 785,78 lira, satış fiyatı 786,37 lira seviyesinde yer alıyor. Altının ons fiyatı da 1817 dolar seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Haberler 18.01.2022 - 08:02

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları

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