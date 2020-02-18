Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 493,94 lira, satış fiyatı ise 506,28 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 308,85 lira seviyesinden alıcı bulurken, satış fiyatı 308,95 liradan işlem görüyor.

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