Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 450 lira, satış fiyatı ise 461,57 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 281,31 lira, satış fiyatı 281,50 lira seviyesinde yer alıyor.
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