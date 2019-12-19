Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 450 lira, satış fiyatı ise 461,57 liradan işlem görüyor. Gram altın alış fiyatı 281,31 lira, satış fiyatı 281,50 lira seviyesinde yer alıyor.

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