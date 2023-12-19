Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Aralık 2023 güncel altın satış fiyatları
Dolar kaç TL oldu? (19 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar kaç TL oldu? (19 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ANLIK FİYATLARI

Ons altın 19 Aralık 2023 sabahında 2022 dolar seviyesinde yer alırken 1990 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3210 lira

Yarım altın 6421 lira

Tam altın 12675 lira

Cumhuriyet altını 12787 lira

Gremse altın 32008 liradan el değiştiriyor.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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