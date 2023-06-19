Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
19 Haziran 2023 sabahında ons altın 1956 dolardan işlem görürken, gram altın 1484 lira oldu.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Gram altın 1484 lira
Çeyrek altın 2441 lira
Yarım altın 4882 lira
Cumhuriyet altını 9718 lira
Gremse altın 24409 liradan satılıyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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