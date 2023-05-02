Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, temkinli piyasa katılımcıları başlıca merkez bankalarından, özellikle de ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) para politikalarına dair ipucu beklerken yatay seyrediyor.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1984 dolar seviyesinde işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 1242 lira, çeyrek altın 2 bin 242 lira, cumhuriyet altını 9 bin 224 liradan satılıyor.



Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı.



Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.



Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.



ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), dün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI



