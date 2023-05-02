Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Mayıs 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, temkinli piyasa katılımcıları başlıca merkez bankalarından, özellikle de ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) para politikalarına dair ipucu beklerken yatay seyrediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1984 dolar seviyesinde işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 1242 lira, çeyrek altın 2 bin 242 lira, cumhuriyet altını 9 bin 224 liradan satılıyor.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararlarına odaklandı.
Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar iki kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), dün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.