Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 465,07 lira, satış fiyatı ise 476,70 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 290,60 lira, satış fiyatı 290,70 liradan işlem görüyor.
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