Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları 2 bin dolar sınırında hareket ediyor.



Yatırımcılar merkez bankalarının enflasyon kaynaklı baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz artırımına gitmesi olasılığını değerlendiriyor.



İç piyasada gram altın 1247 lira, çeyrek altın 2 bin 202 lira, cumhuriyet altını 9 bin 59 liradan satılıyor.



Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.



Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.



FED'İN TEMMUZ TOPLANTISINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi.



Buna göre, bankanın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI