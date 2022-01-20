Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 güncel altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 20 Ocak 2022 güncel çeyrek altın alış fiyatı 1271,44 lira, satış fiyatı 1303,23 liradan işlem görüyor. Gram altın 794,36 lira alış fiyatı, 795,01 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Altının ons fiyatı ise 1838 dolar seviyesinde yer alıyor.
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