Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (21 Mart 2022 altın fiyatları)

Altın, haziran ayından beri en büyük haftalık düşüşünü yaşaması sonrası yatırımcıların ABD'nin parasal sıkılaşması politikasını karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişle girdi.



Ons altın, haftanın ilk işlemlerinde 1.928 doları test etti. Fed'in 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmasıyla geçtiğimiz hafta altın yüzde 3,4 düşüş kaydetmişti.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.925 dolar civarında işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 918 lira seviyesinde seyrediyor.



Çeyrek altın 1.502 lira, Cumhuriyet altını da 6.179 liradan satılıyor.

Analistler, hafta boyunca Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının emtia fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.



Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yakından takip edileceğini belirten analistler, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.



Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Chigago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların direnç, 1.910 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

