Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Nisan 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1237 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.251 liradan tamamladı.
Çeyrek altın 2 bin 30 lira, cumhuriyet altını da 8 bin 240 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 1985 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.