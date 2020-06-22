Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Haziran anlık ve güncel çeyrek ve altın gram altın alış satış fiyatları
Çeyrek altın fiyatları 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 617,13 lira, satış fiyatı ise 632,60 liradan işlem görüyor. Gram altında ise güncel alış fiyatı 385,62 lira , satış fiyatı ise 385,90 lira seviyesinde yer alıyor.
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