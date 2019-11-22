Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 268,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440,3 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.
Analistler, ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yasayı onaylayabileceği söylentilerinin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK? (PİYASALARDA 2020 BEKLENTİLERİ)