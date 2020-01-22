Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 473,62 lira, satış fiyatı ise 485,46 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın alış fiyatı 295,94 lira, satış fiyatı 295,05 liradan işlem görüyor.
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