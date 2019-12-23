Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282 lira oldu.
Geride bıraktığımız hafta dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren gram altın, bu haftaya da artarak başladı.
Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını ise 1.900 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise 1.481,30 dolar seviyelerinde yer alıyor.
Uzmanlar yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Noel arifesi nedeniyle piyasaların erken kapanacağını belirtti.
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