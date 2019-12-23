Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında son durum nasıl?  Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları... Gram altın 282 lira, çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını 1.900 liradan işlem görüyor.

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Aralık 2019 dolar - euro fiyatları)

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282 lira oldu.

Geride bıraktığımız hafta dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren gram altın, bu haftaya da artarak başladı.

Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 461 lira, Cumhuriyet altını ise 1.900 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.481,30 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Uzmanlar yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Noel arifesi nedeniyle piyasaların erken kapanacağını belirtti.

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