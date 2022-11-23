Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Kasım 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, yatırımcıların Fed tutanakları öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmasıyla yataya yakın seyir izledi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1735 dolar civarında hareket ediyor.



İç piyasada gram altın 1039 lira, çeyrek altın 1722 lira, cumhuriyet altını 7 bin 85 liradan satılıyor.

Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak olan toplantı tutanakları bulunuyor.



Yatırımcılar, bu ayki toplantının tutanaklarında yetkililerin ekonomik koşulları nasıl değerlendirdiğine dair ipucu arayacak.

ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.



ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?



Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.



KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?



Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.