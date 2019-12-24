Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2019 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 455,46 lira, satış fiyatı 466,88 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 284,64 lira alış fiyatı, 284,74 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
24.12.2019 - 07:40| Son Güncelleme : 24.12.2019 - 08:53
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