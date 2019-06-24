23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından gram altın, 260 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 430 lira ve Cumhuriyet altını ise 1,751 liradan işlem görüyor.
ALTININ ONS FİYATI 6 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ
ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi ve ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, geçen hafta 1.411,9 dolar ile 4 Eylül 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Değer kazancını üst üste 5. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, bu haftayı yüzde 4,30 primle 1.399,08 dolardan tamamladı. Ons altın, yatırımcısına yılbaşından bu yana da yüzde 9,1 kazandırdı.
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