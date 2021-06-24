Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 24 Haziran 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 791,57 lira, satış fiyatı 811,44 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 494,47 lira, satış fiyatı 494,70 lira seviyesinde yer alıyor.
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