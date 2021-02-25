Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı 414 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını 2.790 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...

25.02.2021 - 11:42

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Şubat 2021 dolar - euro fiyatları)

Ekonomik güven endeksi şubatta azaldı

Ekonomik güven endeksi şubatta azaldı

ABD Başkanı Biden'dan yeşil kart kararı

ABD Başkanı Biden'dan yeşil kart kararı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 414 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 415,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 414 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 683 lira, Cumhuriyet altını da 2.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

PETROL ÇAĞININ SEMBOLÜ ÖLDÜ

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...