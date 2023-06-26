Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...





Altın fiyatları yükseldi ancak işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesi olasılığını değerlendirmesiyle üç ayın dip seviyesine yakın seyretti.



Altının ons fiyatı 1926 dolar civarında hareket ediyor.



İç piyasada gram altın 1571 lira, çeyrek altın 2 bin 559 liradan satılıyor.



Piyasalar bu hafta bayram nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.



İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası sadeleşme adımları takip ediliyor.



Piyasalar Rusya'daki gelişmeleri takip ediyor. Rusya'nın paralı askerleri cumartesi kısa süren bir başkaldırıda bulunarak ülkenin güneyinde bulunan Rostov kentini ele geçirmiş ve Ukrayna'daki savaşı yöneten generallerin görevden alınma talebiyle başkent Moskova'ya doğru ilerlemişlerdi.



Wagner isimli özel ordu kendi güvenliklerini ve liderleri Yevgeny Prigozhin'in Belarus'a sürgün edilmesini güvence altına alan bir anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'daki karmaşanın aylar sürebileceğini söylerken, İtalya Dışişleri Bakanı da bu gelişmenin Rus birliği "efsanesini" yıktığını söyledi.





ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI