Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları yükseldi ancak işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesi olasılığını değerlendirmesiyle üç ayın dip seviyesine yakın seyretti.
Altının ons fiyatı 1926 dolar civarında hareket ediyor.
İç piyasada gram altın 1571 lira, çeyrek altın 2 bin 559 liradan satılıyor.
Piyasalar bu hafta bayram nedeniyle 1,5 gün işlem görecek.
İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası sadeleşme adımları takip ediliyor.
Piyasalar Rusya'daki gelişmeleri takip ediyor. Rusya'nın paralı askerleri cumartesi kısa süren bir başkaldırıda bulunarak ülkenin güneyinde bulunan Rostov kentini ele geçirmiş ve Ukrayna'daki savaşı yöneten generallerin görevden alınma talebiyle başkent Moskova'ya doğru ilerlemişlerdi.
Wagner isimli özel ordu kendi güvenliklerini ve liderleri Yevgeny Prigozhin'in Belarus'a sürgün edilmesini güvence altına alan bir anlaşmaya vardıktan sonra geri çekildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'daki karmaşanın aylar sürebileceğini söylerken, İtalya Dışişleri Bakanı da bu gelişmenin Rus birliği "efsanesini" yıktığını söyledi.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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