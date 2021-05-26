Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 26 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 827,01 lira, satış fiyatı 847,66 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 516,58 lira, satış fiyatı 517,19 liradan işlem görüyor.
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