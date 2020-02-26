Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 519,49 lira, satış fiyatı 532,49 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 324,63 liradan alıcı bulurken, 324,74 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

ntv.com.tr 26.02.2020 - 09:33

iStock-176540039.jpg

PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Gram altın 324,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 532,7 liradan işlem görüyor. 

Haftaya 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak rekorla başlayan, altının gram fiyatı, dün 322 lira seviyelerinde yer alıyordu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, dünkü konuşmasında, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini anımsatarak, bugün de Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

VIDEO: İNTERNETTEN ALTIN ALACAKLAR DİKKAT

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...