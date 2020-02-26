Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Şubat 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları

Gram altın 324,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 532,7 liradan işlem görüyor.

Haftaya 333,70 lira ile 7 yılın zirvesinde bulunarak rekorla başlayan, altının gram fiyatı, dün 322 lira seviyelerinde yer alıyordu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, dünkü konuşmasında, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini anımsatarak, bugün de Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi.

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