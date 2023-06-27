Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, Çin ve ABD'de bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde zayıflayan doların destek sağlaması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarının nasıl gerçekleştirileceği hakkında yapması beklenen konuşma sayesinde yükseldi.
Yüksek faizler, ekonomide belirsizlik görülen dönemler güvenli yatırım olarak tercih edilen getirisi olmayan altına yatırımı azaltıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde hareket ediyor.
İç piyasada dolardaki yükselişin etkisi görülüyor. Gram altın dün 1600 lirayı aşarak zirveyi görmesinin ardından 1611 lira seviyesinde hareket ediyor. Çeyrek altın 2 bin 632 liradan satılıyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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