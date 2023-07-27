Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Temmuz 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...



Altın fiyatları, doların gerilemesinden destek alarak bir haftanın zirvesine yükseldi.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1975 dolar civarında hareket ediyor.



İç piyasada gram altın 1712 lira, çeyrek altın 2 bin 819 liradan satılıyor.



İçeride gözler Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mesajları yakından takip edilecek.



ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve daha fazla artırım konusunda kapıyı açık bıraktı.



Başkan Jerome Powell yakından izlenen basın toplantısında, eylül ayında gerçekleşecek sonraki politika toplantısında faiz artırımına gidilmesi ihtimaline ilişkin bir söz vermese de analistler yavaşlamaya devam eden enflasyon ve zayıf ekonomik verilerle yetkililerin duraksamaya gidebileceğini ifade ediyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararı ile faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırması bekleniyor. Enflasyondaki yavaş gerileme, yetkililer üzerinde faizleri artırmaları yönünde baskı yaratıyor.



ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI