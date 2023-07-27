Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Temmuz 2023 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, doların gerilemesinden destek alarak bir haftanın zirvesine yükseldi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1975 dolar civarında hareket ediyor.
İç piyasada gram altın 1712 lira, çeyrek altın 2 bin 819 liradan satılıyor.
İçeride gözler Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mesajları yakından takip edilecek.
ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve daha fazla artırım konusunda kapıyı açık bıraktı.
Başkan Jerome Powell yakından izlenen basın toplantısında, eylül ayında gerçekleşecek sonraki politika toplantısında faiz artırımına gidilmesi ihtimaline ilişkin bir söz vermese de analistler yavaşlamaya devam eden enflasyon ve zayıf ekonomik verilerle yetkililerin duraksamaya gidebileceğini ifade ediyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı faiz kararı ile faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırması bekleniyor. Enflasyondaki yavaş gerileme, yetkililer üzerinde faizleri artırmaları yönünde baskı yaratıyor.
ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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