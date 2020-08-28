Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos 2020 güncel çeyrek ve gram altın kuru fiyatları
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 734,52 lira, satış fiyatı 752,84 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 458,72 lira, satış fiyatı 459,36 liradan işlem görüyor.
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